Не дождался врачей: молодой парень погиб под колесами отлетевшей в него иномарки в Хабаровске

Автомобиль насмерть сбил молодого парня в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

Смертельная авария произошла ночью в Хабаровске. Под колесами иномарки погиб молодой парень. О происшествии рассказали в ГИБДД.

- Водитель, управляя автомобилем Volvo по улице Суворова со стороны улицы Сидоренко в сторону проспекта 60-летия Октября не справился с управлением в результате чего совершил столкновение с автомобилем Nissan, продолжив неконтролируемое движение автомобиль Volvo совершил наезд на пешехода который двигался по краю проезжей части, - рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

В итоге парень погиб на месте. Врачи не успели даже приехать, чтобы ему помочь. Молодому человеку было всего 20 лет.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Они выясняли все подробности трагедии. Инспекторы в который раз просят хабаровчан быть аккуратнее на дороге и за рулем.

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