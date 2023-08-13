С профессиональным праздником поздравили строителей Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае прошла торжественная церемония, на которой поздравили строителей с профессиональным праздником. Лучших специалистов наградил Михаил Дегтярев, губернатор региона.

Сегодня в этой отрасли заняты миллионы людей, которые создают облик современной России – об этом не раз говорил Владимир Путин. Глава Хабаровского края отметил, что собравшиеся являются хорошим примером и достигают высоких показателей, несмотря на санкции. За прошлый год налоговые поступления достигли почти семь миллиардов рублей, что на 15 процентов больше предыдущего показателя. А объем работ в январе – июне 2023-го превысил 75 миллиардов рублей.

- Сегодня мы развиваем не только крупнейшие города, но и районы, отдаленные северные территории. Там появляются новые и ремонтируются уже работающие медучреждения, школы, спортивные и культурные центры. В 2022 году в крае начал работу механизм комплексного развития территорий: определены перспективные площадки площадью порядка 700 гектаров с потенциалом строительства в три миллиона квадратных метров жилья, – сказал Михаил Дегтярев.

Сейчас в крае идет работа над строительством доступного арендного жилья. Хабаровский край одним из первых внес изменения в местные законы. В прошлом году перевыполнен план минстроя по вводу жилья: 374 тысяч «квадратов» вместо 314 тысяч. В этом году стоит цель: минимум 400 квадратных метров.

На церемонии два специалиста стали Заслуженными строителями региона - им вручили соответствующие удостоверения и медали, еще 16 человек получили благодарности губернатора. Также Михаил Дегтярев поздравил победителей и лауреатов краевого конкурса на лучшие строительную компанию, предприятие по производству строительных материалов и проектную организацию.

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