Хозяева в больнице с травмами: серьезный пожар в хабаровском поселке тушили несколько часов

Люди пострадали в серьезном пожаре в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тихую летнюю субботу в поселке Сидима в Хабаровском крае всполошил звук ревущих сирен. В деревянном двухэтажном доме по улице Железнодорожной произошел пожар. Сообщение о нем поступило 12 августа в 13 часов.

Когда на место выехало первое подразделение, то оказалось, что одна из квартир с пристройкой полностью погрязла в огне, а вторая повреждена.

- Боевое развертывание огнеборцы провели в считанные минуты и приступили к ликвидации пламени. В 13:28 пожар был локализован, а в 21:20 полностью потушен, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Огонь охватил 210 квадратных метров. Пострадали хозяева квартиры. Их увезли в больницу Хабаровска с разными травмами. Всего на месте работали 10 человек и четыре единицы техники. Причину возгорания выясняют дознаватели, когда осмотрят сгоревший дом.

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