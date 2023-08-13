Почти 13 тысяч тонн красной рыбы поймали в Магаданской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Дальнем Востоке продолжается путина. По данным на 8 августа рыбаки поймали почти 480 тысяч тонн лососевых видов из 512 тысяч разрешенных в этом году тонн. Специалисты говорят, что на нерест рыба приходит активно.

Общий вылов тихоокеанских лососей превысил показатель прошлого года более, чем в три раза, и на 27 процентов опережает уровень 2021 года. Напомним, специалисты традиционно сравнивают четные и нечетные года - урожайные и не урожайные.

Больше 90 процентов всего вылова приходится на Камчатский край – это 430 тонн, что больше в три раза уровня прошлого года и на 24 процента – 2021-го. Хорошие показатели показывают Сахалин, Колыма и Приморье – 18,5; 12,7 и 1,56 тысячи тонны соответственно. Причем для Приморского края эт о неплохой рост: в прошлом году поймали 644 тонны. В Хабаровском крае выловили 12,35 тысячи тонн рыбы.

Практически вся продукция идет на внутренний рынок, экспорт составляет порядка 40 процентов.

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