Что произошло в Хабаровском крае к утру 14 августа

Мужчина погиб под колесами автомобиля в Хабаровске
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
20-летний хабаровчанин погиб под колесами машины в ночной аварии. Молодой человек шел по краю проезжей части, когда рядом с ним столкнулись две машины. Одну из иномарок отбросило в сторону пешехода. Автомобиль сбил мужчину. Он погиб, не дождавшись скорую.
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