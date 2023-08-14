Что произошло в Хабаровском крае к утру 14 августа

Мужчина погиб под колесами автомобиля в Хабаровске Фото: Анатолий ЖДАНОВ

20-летний хабаровчанин погиб под колесами машины в ночной аварии. Молодой человек шел по краю проезжей части, когда рядом с ним столкнулись две машины. Одну из иномарок отбросило в сторону пешехода. Автомобиль сбил мужчину. Он погиб, не дождавшись скорую.

В еще одной аварии пострадала семилетняя девочка. Водитель сбил ребенка и уехал с места аварии. Малышку забрали в больницу с травмой живота и голени. Беглеца разыскивают.

Самолет, летевший из Москвы в Южно-Сахалинск, экстренно посадили в Хабаровске. У трехлетней девочки на борту случился приступ эпилепсии. Ребенка сняли с рейса и доставили в больницу.

Жильцы двухэтажного дома пострадали при пожаре, который произошел в поселке Сидима. Огонь разгорелся настолько, что у пожарных ушло больше семи часов на его ликвидацию.

"Трижды бабушка" поделилась секретами своей молодости в эфире федерального канала. 57-летняя Наталья Шлеменкова рассказала, как ей в свои годы удается оставаться в прекрасной форме.

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