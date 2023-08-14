Выбросило на трамвайные пути: авария с двумя машинами произошла в Хабаровске

Разбитая Toyota вылетела на обочину при аварии в Хабаровске Фото: @mestoprodv Фото: Социальные сети

Авария произошла утром 14 августа. Две машины столкнулись на пересечении Алданской и Краснореченской. Один из автомобилей отбросило на обочину. Иномарка перекрыла часть трамвайных путей.

«Тойота» от удара сильно смялась. У нее разбитый капот. Второй участник ДТП – внедорожник. У него повреждения в районе правой пассажирской двери. Есть ли пострадавшие и кто виноват в аварии, пока неизвестно.

Напомним, ранее в Хабаровске произошла авария, из-за которой погиб человек. Две машины столкнулись посреди ночи, после чего одну из них отбросило на край дороги. В это время там шел молодой человек. Пешеход получил травмы и скончался до приезда скорой.

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