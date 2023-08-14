Хабаровчанам рассказали, как можно законно прогулять работу 1 сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

1 сентября – День знаний, первый учебный день для школьников. По закону, он не относится к числу праздничных дат, а потому родители детей, как правило, работают в этот день. Для многих хабаровчан это становится настоящей проблемой, особенно, если ребенок ходит в начальную школу. Юрист компании SuperJob Александр Южалин рассказал, как родителям законно «прогулять» работу 1 сентября и провести этот день со своими детьми. Можно воспользоваться одним из способов:

- взять выходной для доноров (люди, сдающие кровь или ее компоненты, могут получить дополнительный оплачиваемый выходной день);

- оплачиваемый или отпуск за свой счет;

- получить отгул за работу сверхурочно или выход в выходной;

- воспользоваться правом на дополнительный оплачиваемый выходной для родителей ребенка-инвалида;

- договориться с начальством или воспользоваться правом, установленным трудовым договором (некоторые компании устанавливают правила внутреннего трудового распорядка, позволяющие работникам брать выходной 1 сентября).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.