Легализовали миллионы: осужденным наркоторговцам ужесточат наказание в Комсомольске

6,5 миллиона рублей взыскали с осужденных в Комсомольске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокурор Комсомольска направил в суд иск о взыскании легализованных 6,5 миллиона рублей с двух осужденных. Он потребовал признать сделки по продаже наркотиков недействительными.

- Поводом для обращения в суд послужили вступившие в законную силу приговоры по уголовным делам в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными в совершении особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Известно, что мужчины занимались наркоторговлей с января по декабрь 2021 года. Они продавали запрещенку, занимались конвертацией виртуальных денег в криптовалюте, полученных от продажи веществ. Общая сумма легализованных средств составила 6,5 миллиона рублей.

Суд поддержал прокурора и взыскал с осужденных сумму, полученную преступным путем.

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