Пропал посреди небольшого поселка: 14-летнего мальчика ищут в Хабаровском крае

14-летний подросток пропал в Хабаровском крае Фото: ДПСО «Лига Спас»

В поселке База Дрофа пропал 14-летний Даниил. Последний раз мальчика вдели 10 августа. С того момента о нем нет никаких вестей. Родные подростка не находят себе места. Вместе с волонтерами они ищут Даниила, но пока им не удалось обнаружить его следов.

- Последний раз его видели в районе улицы Набережной. Он был одет в черную футболку с оранжевыми вставками, темно-синие шорты, темные сандалии и кепку, - рассказали в ДПСО «Лига Спас».

Всех, кто видел светловолосого мальчика, или знает хоть что-то о его местоположении, просят звонить по телефонам +7 (914) 190-12-17 или +7 (914) 167-37-77.

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