Сою проверят на содержание ГМО в Еврейской автономной области Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

В лаборатории Россельхознадзора проверят сою, которая была выращена на территории ЕАО. Специалисты выяснят, содержится ли в бобовых ГМО и насколько уровень генно-модифицированных организмов превышает допустимые нормы.

В конце 2022 года сотрудники лаборатории отобрали пробы сои в Ленинском районе ЕАО. Тогда результаты исследования оказались неутешительными. Положительный результат тогда дала линия ГМ сои GTS 40-3-2. При норме содержания ГМО в 0,9 процента показатели составили 4,99 процента.

В 2023-м было отобрано сразу восемь проб. Проверка будет проводиться методом ПЦР. Каждый образец пройдет по четыре исследования: основное на выявление инженерно-модифицированных организмов и три специфических анализа на определение линий ГМО.

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