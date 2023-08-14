Организацию детского отдыха проверил губернатор Хабаровского края Фото: Егор Тимошенко

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев проверил, как проходит летняя оздоровительная кампания. Глава региона посетил дружину имени Бонивура в районе имени Лазо. На базе краевого детского центра «Созвездие» отдыхают участники профильной смены «КВН. Дети. Маршрут построен».

В день визита губернатора в дружине проходил тематический день «Имя в истории края». Он был посвящен выдающимся людям Хабаровского края. На отдельной локации ребятам рассказали о защитниках-дальневосточниках, которые принимают участие в СВО. По словам Михаила Дегтярева, только в этой смене отдыхают 23 ребенка из семей военнослужащих.

Также глава региона побывал в корпусе «Знаний». Там подростки изучают флору и фауну Хабаровского края, осваивают основы лидерства, профессии мультипликатора, SMM-специалистов и медиаиндустрии. В конце визита Михаил Дегтярев сфотографировался со всеми ребятами и сотрудниками.

Комментируя в целом организацию детского отдыха, губернатор отметил, что в 2023 году охвачено уже почти 10 тысяч детей. Это на пять процентов больше, чем в 2022-м. До конца сезона планируется организовать отдых для 13 тысяч школьников.

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