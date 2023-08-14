Переехал ногу ребенку: 11-летний мальчик пострадал в аварии в Комсомольске

Автомобиль наехал на ребенка Фото: ОГИБДД Комсомольске-на-Амуре

11-летний мальчик пострадал при наезде автомобиля в районе дома №31 на Дикопольцева. 13 августа около 17:30 он выбежал на дорогу, где в этот момент ехала Mitsubishi Delica.

- За рулем машины был 61-летний мужчина. При повороте во двор он не сбавил скорость, поэтому не успел отреагировать на внезапно выбежавшего из-за припаркованного автомобиля мальчика, - рассказали в ОГИБДД по Комсомольску.

К месту аварии вызвали скорую. Врачи диагностировали у ребенка травму ноги и отвезли его в больницу. Выяснилось, что у юного пациента перелом стопы.

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