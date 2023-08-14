Вернулись на свой маршрут: автобусам открыли проезд по Ким Ю Чена в Хабаровске

Проезд для автобусов открыли на Ким Ю Чена в Хабаровске
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровске закончился ремонт тепломагистрали на улице Ким Ю Чена. Дорогу уже восстановили и открыли проезд для автобусов.
- С 14 августа возобновилось прежнее движение маршрутов №34 «Гостиница «Звездная» - Комбинат рыбной гастрономии», №56 «Автопарк (Южный микрорайон) - Речной вокзал», №61 С «Ж/д вокзал - Ж/д вокзал», - рассказали в администрации Хабаровска.
Теперь общественный транспорт будет ходить через улицы Московскую и Ким Ю Чена. Посадка и высадка пассажиров будет производиться на остановках «Дом одежды» (маршруты №№ 34 и 61С) и «Заря» (маршрут №56).
Напомним, что получить информацию о работе городского транспорта можно у диспетчера по телефону 45-00-56.
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