Четвертый класс опасности: лесные пожары бушуют в двух округах Колымы

Экстренное предупреждение о ЧС объявили в двух округах Магаданской области Фото: Иван МАКЕЕВ

В Магаданской области объявлено экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций 13-15 августа. Специалисты Центра мониторинга и прогнозирования ЧС прогнозируют высокую пожарную опасность из-за погоды в Хасынском и Среднеканском округах.

- 13-15 августа на юге Хасынского и севере Среднеканского округов ожидается высокая пожарная опасность, которая соответствует четвертому классу. Комплексный показатель пожарной опасности - более четырех тысяч градусов, - сообщили в ФГБУ «Колымское УГМС».

Жителей области просят не выезжать и не выходить в лесные массивы. Также следует следить за развитием ситуации и сообщать о ЧС по номеру 112.

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