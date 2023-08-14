В Хабаровске стартуют гидравлические испытания

Фото: АО «ДГК»

СП «Хабаровские тепловые сети» АО «ДГК» информирует о начале испытаний тепломагистралей на прочность и плотность.

С 0:00 21 августа до 24:00 25 августа пройдут гидравлические испытания сетей зоны Хабаровской ТЭЦ-2. В этот период подача горячего водоснабжения будет частично остановлена потребителям в нескольких районах краевой столицы.

В Кировском районе ограничения затронут дома в границах Амурского бульвара - улицы Джамбула, Металлистов, Тихоокеанской, улицы Истомина - Амурского бульвара.

В Центральном районе: в границах от Амурского бульвара, улицы Шеронова, Ленина, от площади Блюхера до улицы Шевченко, по нечетной стороне улицы Гамарника. В Индустриальном районе: в границах улицы Калинина - переулка Доступного, а также в домах на улицах Волочаевской, Гамарника.

О старте следующих этапов гидравлических испытаний информация будет направлена дополнительно.