Слетел с катушек: мужчина семь раз ударил ножом знакомого в Хабаровском крае

Шесть лет строгого режима дали жителю Бикина за покушение на убийство
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Суд признал вину 20-летнего жителя Бикина, который напал с ножом на своего приятеля. Он несколько раз ударил товарища, едва не убив его.
Случай произошел в ноябре 2022 года. Тогда Евгений* вместе с Ильей* отдыхали во дворе частного дома за бутылочкой крепкого. Между мужчинами вспыхнула ссора. Тогда Евгений схватил нож и напал на товарища. Он успел нанести семь ударов по голове и шее.
- В ситуацию вмешался очевидец. Ему удалось остановить нападавшего и спасти жизнь раненому мужчине, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Суд приговорил виновного к шести годам исправительной колонии строгого режима.
*Все имена изменены
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