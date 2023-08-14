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НовостиПроисшествия14 августа 2023 3:06

Слетел с катушек: мужчина семь раз ударил ножом знакомого в Хабаровском крае

Шесть лет строгого режима дали жителю Бикина за покушение на убийство
Александра ЯВИЩЕНКО
Шесть лет строгого режима дали жителю Бикина за покушение на убийство

Шесть лет строгого режима дали жителю Бикина за покушение на убийство

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд признал вину 20-летнего жителя Бикина, который напал с ножом на своего приятеля. Он несколько раз ударил товарища, едва не убив его.

Случай произошел в ноябре 2022 года. Тогда Евгений* вместе с Ильей* отдыхали во дворе частного дома за бутылочкой крепкого. Между мужчинами вспыхнула ссора. Тогда Евгений схватил нож и напал на товарища. Он успел нанести семь ударов по голове и шее.

- В ситуацию вмешался очевидец. Ему удалось остановить нападавшего и спасти жизнь раненому мужчине, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд приговорил виновного к шести годам исправительной колонии строгого режима.

*Все имена изменены

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