Слетел с катушек: мужчина семь раз ударил ножом знакомого в Хабаровском крае

Шесть лет строгого режима дали жителю Бикина за покушение на убийство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд признал вину 20-летнего жителя Бикина, который напал с ножом на своего приятеля. Он несколько раз ударил товарища, едва не убив его.

Случай произошел в ноябре 2022 года. Тогда Евгений* вместе с Ильей* отдыхали во дворе частного дома за бутылочкой крепкого. Между мужчинами вспыхнула ссора. Тогда Евгений схватил нож и напал на товарища. Он успел нанести семь ударов по голове и шее.

- В ситуацию вмешался очевидец. Ему удалось остановить нападавшего и спасти жизнь раненому мужчине, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд приговорил виновного к шести годам исправительной колонии строгого режима.

*Все имена изменены

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