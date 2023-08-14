Нарастили поставки: в Хабаровском крае в восемь раз вырос импорт мяса

Импорт китайской курицы вырос в Хабаровском крае Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

В регионе заметно увеличились поставки импортной курицы. Только с начала августа управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю провело ветконтроль более 153,5 тонны мяса птицы из Китая.

- В ходе проверки оказалось, что мороженые части домашней курицы полностью соответствуют нормам и информации, указанной в сопроводительных документах. Безопасность продукции подтверждается ветеринарным сертификатом страны-импортера, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю, ЕАО и Магаданской области.

Отметим, что по сравнению с 2022 годом, в Хабаровском крае общий объем привозного мяса вырос в восемь раз. Из них более 1,7 тонны - это мясо птицы, привезенное из Китая.

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