Били и пинали, пока он был без сознания: толпа истязала мужчину посреди дороги в Хабаровске

Мужчину в бессознательном состоянии избили в Хабаровске Фото: скриншот из видео

Утром 14 августа по соцсетям разлетелось видео, где толпа молодых людей избивает лежащего на дороге мужчину. Сообщается, что ролик снят ночью в Хабаровске на Пятой площадке.

На кадрах видно, как несколько человек стоят вокруг неподвижно лежащего на проезжей части мужчины. Один из присутствующих наносит несколько тяжелых ударов беззащитному в лицо, другой - пинает мужчину.

Как рассказала «КП» - Хабаровск» представитель УМВД России по Хабаровску Юлия Прокофьева, отдел полиции №2 будет проводить проверку по этому факту. Деталей произошедшего правоохранители пока не раскрывают. «КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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