В Хабаровском крае предложили создать кабаньи фермы для амурских тигров

С конца 2022 года в Хабаровский край страдает от нашествия амурских тигров Фото: Сергей БАЛАНОВ

С конца 2022 года Хабаровский край страдает от нашествия амурских тигров. Звери совершают набеги на населенные пункты, где убивают домашних животных, скот и нападают на людей. Одна из причин - подорванная кормовая база редкого зверя.

В Хабаровском крае основа рациона амурского тигра - кабан. Численность этих парнокопытных подкосили две беды: вырубка дуба и африканская чума свиней, бушевавшая в регионе в 2020-2021 годах. Тиграм стало фактически нечего есть, поэтому они пошли добывать еду у людей.

По данным охотнадзора, в 2015 году было зафиксировано всего девять конфликтных ситуаций с участием амурских тигров. В 2020 их число увеличилось до 23. На 1 августа 2023 года конфликтных ситуаций было уже 198. Искать выход из ситуации, по мнению специалистов, нужно как можно быстрее.

- Мы готовим предложения об ограничении вырубки монгольского дуба и лесозаготовки в местах обитания тигров и копытных. А также предлагаем разведение кабаньих ферм для дальнейшего выпуска годовалых кабанов в естественную среду обитания как корм для редких хищников, - сообщили в пресс-службе хабаровского отделения Общероссийского народного фронта.

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