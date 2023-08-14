Тренд на фото в стиле Барби продержался в Хабаровском крае всего неделю Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сайт Bairbie.me, обрабатывающий фотографии пользователей в стиле Барби на основе нейросетей, вызвал настоящий бум среди россиян. Запуск сервиса оказался успешнее выхода новой версии фоторедактора Lensa, взрывной интерес к которой наблюдался в России осенью 2022 года. Однако тренд на аватарки в образе Барби и Кена почти сошел на нет уже спустя неделю, выяснили эксперты МегаФона.

Наибольший интерес к обработке снимков в барби-стиле абоненты проявили 29 июля, спустя восемь дней с момента выхода одноименного фильма в мировой прокат и всего пять дней с даты запуска самого сервиса. По сравнению с первым днем работы портала количество заходов в эту дату выросло в 724 раза. Однако уже 30 июля посещаемость Bairbie.me упала по сравнению с пиком на 34 процента, а спустя неделю на 92 процента.

Активнее всего в Барби или Кена свои аватарки превращали миллениалы (группа 25-35 лет), их доля потребляемого интернет-трафика за первую неделю работы сервиса составила 58 процентов. Зумеры оказались менее подвержены барби-мании, их доля в общем потреблении трафика лишь 22 процента. Третья наиболее активная аудитория сайта - абоненты 35-45 лет (17 процентов от общего трафика). Ожидаемо женщины демонстрировали больший интерес, они потратили трафика в 2,6 раза больше, чем мужчины.

Рейтинг регионов по активности на Bairbie.me возглавляет Москва, на которую пришлось почти 40 процентов трафика за первую неделю. Также в лидерах оказались Санкт-Петербург (10 процентов) и Башкирия (три процента). Кроме них в первую десятку вошли Самарская область и Свердловская область, Якутия, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Татарстан и Красноярск.

На Дальнем Востоке лидером по переходам на сайт стала Якутия (39 процентов), второе место у Хабаровского края (18 процентов), а замыкает тройку Приморский край (11 процентов). В Хабаровском крае, как и в целом по России, активнее всего в Барби и Кена перевоплощались жители в возрастной категории 25-35 лет (56 процентов от общего трафика). Женщины увлеклись розовым трендом намного сильнее мужчин: на создание аватарок в образе кукол они потратили почти в три раза больше трафика.

Фоторедактор Lensa при старте набрал наибольшую популярность у россиян на девятый день после обновления приложения - 29 ноября 2022 года. При этом в пиковую дату посещаемость Lensa на 73 процента уступила аналогичному показателю Bairbie.me, а суммарно за первую неделю барби-сервис собрал в два раза больше пользователей, чем его конкурент, также использующий в обработке искусственный интеллект.