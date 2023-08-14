Наказание не помогло: амурская предпринимательница продавала алкоголь без лицензии даже после того, как ее поймали

Бизнес-леди торговала паленым алкоголем даже после наказания в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

В Амурске приговор суда вынесли местной предпринимательнице. Женщина торговала алкоголем без лицензии. Один раз ее поймали и наказали, но это не помогло, и амурчанка продолжила свою деятельность.

С октября 2021 года по август 2022-го женщина продавала алкоголь, и ее привлекли к административной ответственности. Наказание ее не испугало, и она оставила спиртное у себя, хотя должна была его уничтожить. При случае снова продавала бутылку-другую, не боясь за жизнь и здоровье людей.

- В период с августа по декабрь 2022 года в целях сбыта она хранила алкоголь в магазине поселка Болонь Амурского района, а также 8 декабря 2022 незаконно продала бутылку водки покупателю, - рассказали в Дальневосточной транспортной полиции.

На этот раз ее осудили по двум уголовным статьям: неоднократная розничная продажа алкоголя и покушение на нее. Предпринимательницу приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей.

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