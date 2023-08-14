На пять дней отключат горячую воду в Хабаровске 21 августа

В Хабаровске начинаются плановые отключения горячей воды 21 августа Фото: Амир Закиров

В Хабаровске начинаются плановые отключения горячей воды 21 августа. Тысячи жителей краевой столицы пять дней проведут без коммунальной услуги. Это связано с гидравлическими испытаниями.

Испытания необходимы, чтобы проверить тепломагистрали. Специалисты будут искать уязвимости в системе и устранять их до подачи отопления в дома. В противном случае осенне-зимний период может пройти с крупными авариями.

Гидравлические испытания начнутся на ТЭЦ-2 с 00:00 часов 21 августа. Без горячей воды останутся жители Кировского, Центрального и Индустриального районов. Подробнее смотрите в нашем предыдущем материале, перейдя по ссылке.

ТЭЦ-2 отключит горячую воду у потребителей на пять дней. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ДГК».

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