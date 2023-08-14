На пять дней отключат горячую воду в Хабаровске 21 августа

В Хабаровске начинаются плановые отключения горячей воды 21 августа
Фото: Амир Закиров
В Хабаровске начинаются плановые отключения горячей воды 21 августа. Тысячи жителей краевой столицы пять дней проведут без коммунальной услуги. Это связано с гидравлическими испытаниями.
Испытания необходимы, чтобы проверить тепломагистрали. Специалисты будут искать уязвимости в системе и устранять их до подачи отопления в дома. В противном случае осенне-зимний период может пройти с крупными авариями.
Гидравлические испытания начнутся на ТЭЦ-2 с 00:00 часов 21 августа. Без горячей воды останутся жители Кировского, Центрального и Индустриального районов. Подробнее смотрите в нашем предыдущем материале, перейдя по ссылке.
ТЭЦ-2 отключит горячую воду у потребителей на пять дней. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ДГК».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Отключение горячей воды в Хабаровске в августе: кто и когда лишится коммунальной услуги в конце лета
Без горячей воды на пять дней останется часть Хабаровска с 21 августа (подробнее)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru