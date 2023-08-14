В вашей квартире не будет пожаров и… денег: пожилого хабаровчанина обманули молодые люди

Обманувших пенсионера мужчин ищут в Хабаровске Фото: Даниил ОПАРИН

Полицейские краевого центра ищут мужчин, которые обманули и обокрали 86-летнего пенсионера. Пожилой житель Кировского района рассказал, что к нему пришли два молодых человека. Они заявили, что устанавливают в квартирах противопожарные системы. Документы, правда, не показали.

- Псевдоспециалисты пояснили, что вступило в силу решение о массовой установке устройств порошкового пожаротушения в жилищах. В случае отказа злоумышленники пригрозили отключением электроэнергии и водоснабжения со штрафом. За установку четырех устройств аферисты потребовали у пенсионера 60 тысяч рублей. Однако на тот момент в кошельке потерпевшего находилось 40 тысяч рублей. Подозреваемые наклеили на стену около холодильника в квартире пожилого человека небольшую коробочку в цветной упаковке, сказав не трогать, забрали деньги и ушли, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Прошло несколько дней. К мужчине наведался еще один липовый специалист. Сказал, что нужно заплатить за страховку. Пенсионер отдал ему 20 тысяч. Спустя две недели к мужчине пришел еще один «сотрудник» этой фирмы и заставил заплатить пять тысяч якобы за возврат двойной суммы, которую потратил хабаровчанин. В общей сложности пенсионер потерял 65 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело за мошенничество. Полиция ищет парней, которые обманули пожилого мужчину.

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