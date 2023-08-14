Дачные теплоходы могут изменить движение в Хабаровске с 15 августа Фото: правительство Хабаровского края

Дожди вновь накрыли Хабаровский край. За ситуацией с паводком следят специалисты МЧС - в случае чего они тут же готовы выехать в любую точку региона и помогать людям, пострадавшим от стихии. Рядом с Хабаровском поднялся уровень воды в Амуре. Из-за этого дачные теплоходы изменят движение. Изменения могут вступить в силу с 15 августа. Пассажиров планируют забирать с остановки «Прибрежная». Но планы пока не точные, говорят в мэрии.

- По словам капитана теплохода «Капитан Джасов», с этого числа, если уровень реки поднимется до отметки 300 сантиметров, посадка на теплоходы до острова Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский будет осуществляться с остановки «Прибрежная» вместо «Речного вокзала», - рассказали в администрации Хабаровска.

По данным гидрологов, сейчас Амур поднялся до отметки 277 сантиметров, за сутки вода прибавила 18 сантиметров. В ближайшие двое суток ожидается подъем еще на 60 сантиметров.

Вместе с тем уровень Амура не влияет на теплоход «Хабаровск - Фуюань», транспорт будет ходить в штатном режиме.

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