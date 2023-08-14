Еще один именной дивизион сформирован в Хабаровском крае фото6 правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае сформировали именной артиллерийский дивизион имени Героя России Максима Пассара. Сейчас в регионе идет набор добровольцев в «Ерофей Хабаров». Начальник городского пункта отбора по контракту Асфан Валеев говорит, что жители активно шли добровольцами весь июль, в итоге решили сформировать еще один дивизион.

- Хабаровчане продолжают проявлять дух сплоченности, приходят к нам, интересуются службой в именных дивизионах. Принято решение о дополнительном наборе в подразделение «Ерофей Хабаров». Есть люди, которые заключают второй контракт, они хотят помочь своим товарищам, своим землякам, которые проходят службу, в том числе и в зоне специальной военной операции, - рассказал Асфан Валеев.

Участники СВО и их семьи получают поддержку от государства. Члены именных подразделений получают единовременную выплату в 300 тысяч рублей и еще 195 тысяч - от президента. В зоне спецоперации в зависимости от звания, должности и стажа солдатам платят от 204 тысяч рублей в месяц. Также они могут получить бесплатную психологическую и юридическую помощь, социальные льготы и статус ветерана боевых действий.

С солдатами, которые отправились на СВО от того или иного подразделения, постоянно поддерживают связь. Кроме того, им помогают лично. Так, в конце июля губернатор Михаил Дегтярев побывал в ДНР и передал участникам «Генерала Корфа» еще одну партию спецтехники: багги «Ерофей», бронированный «Соболь», продукты и средства личной гигиены.

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