Рабочих не хватает в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В правительстве Хабаровского края прошло заседание, главной темой которого стала трудовая миграция и ее влияние на рынок. По словам председателя комитета по труду и занятости Константина Виноградова, ситуация остается стабильной. Несмотря на жесткие санкции, предприятия смогли адаптироваться под обстановку. Уровень безработицы достиг минимума и составил полпроцента.

Актуальной остается проблема нехватки кадров. В крае открыты 25 тысяч вакансий, больше всего нужны сотрудники для строительства, образования, здравоохранения, транспорта, в лесную и промышленную отрасли.

- Мы находимся на историческом минимуме безработицы. Но нам не хватает рабочих рук. Это факт. Мои встречи с предпринимателями подтверждают переживания о дефиците кадров не только у крупных инвесторов, но и малого и среднего бизнеса. Проблема имеет стратегический характер. Нехватка, учитывая больше инвестиционные проекты, будет только расти. И нам нужно догонять. Поэтому проект «Кадровый центр» - один из знаковых во флагманской инициативе «Интересная работа, достойная заработная плата», - сказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Параллельно специалисты предлагают новый проект - «Хабаровский край - место карьеры». По нему планируют привлекать в регион молодежь до 35 лет с тех территорий, где рабочих, наоборот, избыток. Также идет работа над повышением мобильности специалистов. В ней активно принимают участие предприятия оборонно-промышленного комплекса. Для них это особенно острая проблема. Сейчас им нужно около 1300 человек.

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