Участие в заплыве «Россия вперед» приняли спортсмены из Хабаровского края Фото: организаторы мероприятия

Во Владивостоке 11 августа закончился эстафетный заплыв «Россия, вперед!» Он начался с 5 августа. Именно в эту неделю 10 лет назад прошел межконтинентальный заплыв через Берингов пролив «Чукотка - Аляска 2013».

Спортсмены плыли каждый день, начиная в шесть утра и заканчивая к девяти вечера, всего 15 часов. Они передавали эстафету друг другу, преодолевали дистанцию заплыва по акватории залива Петра Великого по маршруту: Владивосток - Большой Камень - Находка - Владивосток.

- Всего в заплыве задействовано 55 человек, из них 35 пловцов из 11 регионов России, основную часть команды составляли спортсмены сборной Приморского края «Косатка ДВ - Порт Вера» по зимнему плаванию и участники заплыва через Берингов пролив «Чукотка - Аляска 2013», - рассказали организаторы мероприятия.

Проходил заплыв для того, чтобы показать, что русский народ силен духом и един. Чтобы мероприятие прошло без эксцессов, команда Тихоокеанского флота выделила госпитальное судно «Иртыш». Группа сопровождения плыла рядом на быстроходных лодках «БЛ-Винетта» и БЛ-820. Хабаровский край представили восемь пловцов.

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