Акция «Доступная рыба» прошла в Хабаровском крае Фото: глава Охотского района

В Охотске 14 августа пройдет акция «Доступная рыба». Жителям города предложили разнообразный ассортимент не только самой рыбы, но и ее продукции. Товары предоставили представители предприятий Хабаровского «Крайрыбакколхозсоюза».

- Рыболовецкие предприятия, входящие в союз: «Востокинвест», «РПК «Кухтуй», «ПКФ «Ларга», рыболовецкий колхоз имени Ленина, рыболовецкая артель «Иня» не первый год участвуют в акции, организовывая торговлю в населенных пунктах района, - рассказал глава Охотского района Максим Климов.

Продукция, которую представили в городе, подошла любому вкусу и кошельку. Здесь была не только свежепойманная рыба и консервы из нее, но и целые блюда: сельдь в масле, икра селедки, филе форели, лосося, кеты и другой красной рыбы, а также красная икра нерки, горбуши и кеты.

Те, кто не успел закупиться 14 числа, смогут это сделать 15-го. Акция пройдет в районе центрального рынка, начало в 10 часов.

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