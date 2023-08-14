Дома для переселения людей из аварийного жилья строят в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжают строить дома, куда переселят людей из аварийного жилья. Так, в Бикине уже ввели в эксплуатацию два дома по Октябрьской - туда переедут 189 человек. Совсем скоро в Токах сдадут две трехэтажки для 122 человек.

В Бикине возведут еще один жилой комплекс. В нем есть и парковочные места, и детские игровые комплексы, и баскетбольная площадка со спортивным оборудованием. Все дорожки на территории заасфальтированы, установлено освещение.

В Токах тоже строят современные дома с приборами учета, системами пожаротушения и дымоудаления, рядом с ними обустроенный двор. В дома переедут 57 человек. В Комсомольске-на-Амуре дома строят в Ленинском, там разместятся 119 человек. Теперь люди будут жить не в полуразрушенных бараках, а в комфортабельных квартирах.

Всего в крае строят 12 многоквартирных домов для переселения хабаровчан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В этом году новое долгожданное жилье по программе переселения получат также жители Хабаровска и села Пивань.

Всего до конца 2023 года планируется расселить 61 тысячу квадратных метров, это 3799 человек. Завершение программы в срок позволит региону получить деньги на расселение аварийного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года - это более 200 тысяч квадратных метров.

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