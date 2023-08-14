Лесопожарная обстановка улучшается в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае налаживается ситуация с лесными пожарами. За выходные специалисты смогли потушить 25 возгораний на территории 13 тысяч гектаров. Но леса еще горят: по данным на утро 14 августа, в регионе горит 76 точек, девять из которых удалось локализовать. На месте работает 451 человек и 62 единицы техники, в том числе и воздушные суда. Основная часть пламени полыхает на севере региона, в труднодоступных местах. Причиной возгорания остаются сухие грозы, жаркая погода и отсутствие дождей.

Сейчас в регионе задействовано 95 процентов лесопожарных формирований, предусмотренных сводным планом тушения. Работают не только местные специалисты, но и группировки из Приморского и Красноярского краев, Республики Бурятия и федерального резерва из Омска.

За последние сутки в регионе не зарегистрировали ни одного пожара. За это спасибо можно сказать дождям, которые прошли на юге и в центре края. Действующие пожары населенным пунктам не угрожают.

Несмотря на улучшение обстановки, режим ЧС все еще действует, как и запрет на посещение лесов. Жителей просят соблюдать правила, за нарушение которых предусмотрены крупные штрафы.

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