Принять участие в конкурсе на лучший дом приглашают жителей Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В России проходит конкурс «Лучший дом. Лучший двор». Принять в нем участие приглашают жителей Хабаровска. Победителей выберут по четырем номинациям:

- Лучший двор. Здесь жюри оценят благоустройство двора и усилия жителей для его создания.

- Самый дружный дом. Представители жюри смогут послушать истории жителей по решению проблем, и что удалось сделать благодаря совместным усилиям.

- Лучший подъезд – здесь выберут самый обустроенный подъезд и оценят вклад в эту работу жителей дома.

- Самый энергоэффективный дом – в этой номинации на суд жюри выйдут мероприятия, позволяющие снизить платежи за ЖКУ.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подать заявку с написанным эссе и фотографиями на сайте. Их принимают до 10 октября. До 8 декабря жюри рассмотрит документы и выберут финалистов. Специалисты учтут также результаты голосования, которой пройдет на официальном сайте.

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