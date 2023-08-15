Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 августа 2023 22:26

Что произошло в Хабаровском крае к утру 15 августа

Жители Хабаровска на пять дней останутся без горячей воды
Александра ЯВИЩЕНКО
Жители Хабаровска на пять дней останутся без горячей воды

Жители Хабаровска на пять дней останутся без горячей воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В трех районах Хабаровска на пять дней отключат горячую воду. Причиной станет гидравлические испытания теплосети. Без услуги временно останутся жители Центрального, Кировского и Индустриального районов.

Стали известны подробности ЧП на борту самолета Москва - Южно-Сахалинск, экстренно севшего в Хабаровске. Во время полета у трехлетней девочки случился приступ эпилепсии. Пока ребенка передавали медикам, остальные пассажиры мучались от нехватки воздуха в салоне.

Женщина проникла в чужой дом, чтобы разжиться деньгами на алкоголь. Она не ожидала, что 81-летняя хозяйка жилья не спит. Требуя отдать все деньги, разбойница напала на старушку. Она душила ее подушкой и ударила молотком по голове.

Очередной циклон надвигается на Хабаровский край. Жителей предупреждают о сильных ливнях с грозами 15 августа.

Мужчина из села Лермонтовка застрелил незнакомого ему человека. После убийства он отправился пешком в Хабаровск, но был задержан на трассе.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.