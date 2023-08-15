Что произошло в Хабаровском крае к утру 15 августа

Жители Хабаровска на пять дней останутся без горячей воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В трех районах Хабаровска на пять дней отключат горячую воду. Причиной станет гидравлические испытания теплосети. Без услуги временно останутся жители Центрального, Кировского и Индустриального районов.

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