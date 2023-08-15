Отобрал и предлагал выкупить: молодой человек избил и ограбил подростка в Хабаровске

19-летний житель Хабаровска избил и ограбил подростка Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Хабаровске будут судить 19-летнего молодого человека, который избил и ограбил подростка. Произошло это в мае. Обвиняемый напал на несовершеннолетнего ночью возле подъезда. Он избил юношу, отобрал у него телефон стоимостью 23 тысячи рублей и ушел. Позже он связывался с потерпевшим, предлагая ему выкупить гаджет.

В ходе расследования личность подозреваемого была установлена, а у него дома нашли украденный телефон. На молодого человека завели дело по статье «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья».

- Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд для рассмотрения по существу, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Обвиняемому может грозить до семи лет лишения свободы.

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