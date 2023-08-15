Застукали за курением в туалете: летевший из Хабаровска пассажир заплатит за нарушение на борту

Пассажира рейса Хабаровск – Новосибирск наказали за курение на борту
Фото: Пресс-службы УТ МВД России по СФО
Пассажира самолета, летевшего из Хабаровска в Новосибирск, застукали за курением в туалете. Работники авиакомпании передали информацию в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево. Когда самолет приземлился, нарушителя уже ждали сотрудники полиции.
Правоохранители установили, что пассажир - 32-летний житель Алтайского края. На него составили протокол по статье «Нарушение запрета курения на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Дело уже рассмотрено. Нарушителя оштрафовали.
Транспортная полиция напомнила, что запрет курения в самолете - необходимое требование для обеспечения безопасности полетов. Если пассажир нарушает правила, авиакомпания может отказать ему в перевозке.
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