Наехал при обгоне: Nissаn сбил 15-летнего мопедиста в Хабаровске

15-летнего юношу на мопеде сбили в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Подросток попал в больницу после того, как его на мопеде сбила иномарка. 14 августа примерно в 20:45 парень ехал по Березовскому шоссе. В районе дома №46/5 его обгонял «Ниссан-Тиида», но водитель иномарки не убедился в безопасности маневра и сбил мопедиста, который вовремя не включил подворотник.

- Юноша 15 лет, который управлял мопедом «Хонда-Дио» без прав, получил травмы. Его госпитализировали в нейрохирургическое отделение, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Известно, что в момент аварии 23-летний водитель «Ниссана» был трезв. Другие обстоятельства ДТП устанавливаются.

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