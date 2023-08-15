Хабаровск готов к возможным подтоплениям Фото: Правительство Хабаровского края

Из-за обильных осадков в Хабаровском крае и соседних регионах уровень воды в реках продолжает подниматься. Специалисты МЧС держат ситуацию на контроле. Пока угрозы населенным пунктам нет, но они не исключают возможность подтопления территорий в ближайшее время.

- Сейчас волна паводка смещается с территории Приморского края и КНР. При ее продвижении наблюдаются подъемы уровня воды на Амуре между селами Ленинское и Троицкое, а также на реке Уссури на 10-21 сантиметр в сутки. На остальных реках края существенных изменений в водном режиме нет. На реке Амур у Хабаровска в ближайшие двое суток ожидается подъем уровня воды на 40-45 сантиметров, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пока сообщений о подтоплениях территорий не поступало. Две оперативные группы продолжают дежурство в Вяземском и районе имени Лазо, где существует небольшая угроза подъема воды в реках.

Гидрологи предупреждают, что к третьей декаде августа на пойме Амура ожидается подтопление на глубину от 50 сантиметров до двух метров. Вода достигнет отметок неблагоприятного явления и выше у Хабаровска, Комсомольска, сел Троицкое и Мариинское. Жителям краевой столицы переживать не стоит - город полностью готов к любому развитию событий.

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