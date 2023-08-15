Отключение холодной воды в Амурске перенесли на неделю Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

17 августа в Амурске должны были отключить холодную воду, но из-за работ на теплосетях сроки сдвинули на неделю. Сейчас специалисты проводят гидравлические испытания системы горячего водоснабжения. Поэтому вместо 17 числа отключение холодной воды в Амурске перенесли на 23 августа.

- Холодной воды не будет один день: с 2:00 до 17:00, - уточнили в администрации Амурска.

Уже известен список адресов, где отключат холодную воду:

- проспект Строителей, с 15 по 39 дом на нечетной стороне и с 24 по 72 по четной;

- все дома на проспекте Октябрьском;

- проспект Комсомольский, с 53 по 85 дом;

- проспект Мира, с дома №40 А по 56.

Кроме того, холодную воду отключат в образовательных учреждениях:

- детсады №№ 21, 48, 49 и 52;

- детские дома №№ 1 и 13;

- школы №№ 6, 7, 8 и 9;

- Амурский политехнический техникум;

- юношеский клуб «Натуралист».

23 августа воды не будет в городской поликлинике, больничном городке и стоматологии. Под отключение также попадут ТЦ «Амбар», народный суд, хлебозавод, ДОСААФ, пекарня на Мира, 54, насосная станция подкачки теплосетей и насосные станции в микрорайоне №8.

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