Военно-технический форум «Армия-2023» отменили в Комсомольске Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

15 августа администрация Комсомольска сообщила об отмене мероприятий военно-технического форума «Армия-2023». Он должен был состояться 19-20 августа на аэродроме «Дземги», но за несколько дней долгожданное событие отменили.

В официальном сообщении мэрии города не говорится, почему форум «Армия-2023» не состоится. Звонок в администрацию остался без ответа, поэтому «КП» - Хабаровск» не удалось уточнить причину.

Напомним, военно-технический форум «Армия-2023» должен был состояться 19-20 августа. На площадке должны были представить военную и гражданскую технику, стоящую на вооружении войсковых частей и выпускающуюся на Комсомольском авиазаводе.

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