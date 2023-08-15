46 кошек и 52 собаки из Хабаровского края побывали заграницей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала 2023 года в аэропорту «Хабаровск «Новый» сотрудники краевого Россельхознадзора провели ветконтроль 98 домашних животных. Среди них 46 кошек и 52 собаки. Все они прошли проверку и смогли отправиться с хозяевами за границу.

- Количество выезжающих животных с владельцами выросло в два раза в сравнении с тем же периодом 2022 года. Тогда ветеринарный контроль был проведен в отношении только 49 домашних животных, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Самые популярные направления для перелетов с питомцами – Израиль, Турция, Китай, Вьетнам, Южная Корея, Узбекистан, Грузия, Черногория, Япония, Франция, Таиланд, Болгария, Абхазия, США, Монголия, Азербайлжан, Сербия и Египет.

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