Сильные дожди пройдут Хабаровском крае 17 августа

Южные и часть центральных районов региона могут оказаться во власти дождей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Хабаровском крае сильно испортится к выходным. По данным синоптиков, южные и часть центральных районов региона могут оказаться во власти дождей. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России по краю.

Сильные, а местами очень сильные дожди ожидаются в Бикинском, Вяземском и имени Лазо районах. Осадки, по прогнозам специалистов, обрушатся днем 17 августа. В этот же день дожди пойдут в Советско-Гаванском и Ванинском районах. Здесь осадки задержатся вплоть до ночи 18 числа.

- Будьте осторожны! Не оставляйте детей без присмотра! В случае происшествия незамедлительно обращайтесь по телефонам «101» или «112», - напомнили в ведомстве.

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