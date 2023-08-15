Хабаровчанка установила приложение и потеряла миллион Фото: Иван МАКЕЕВ

58-летня жительница Краснофлотского района за несколько минут потеряла миллион рублей. Деньги пропали со счета, когда она установила мобильное приложение на телефон.

Все началось со звонка от неизвестного с московского номера. Собеседник сказал, что личный кабинет хабаровчанки в онлайн-банкинге был взломан. От ее имени поступила заявка на кредит. Если ее одобрят, мошенники смогут снять сумму займа, а выплачивать долг придется владелице счета.

Испуганная женщина проследовала инструкции звонившего, надеясь сберечь деньги. Ее попросили скачать мобильное приложение и назвать код, который высветится на экране. Когда потерпевшая выполнила все указания, она неосознанно открыла удаленный доступ к своему телефону. Это позволило аферистам списать с ее счета миллион рублей личных сбережений.

- Напоминаем, что ни сотрудники банка, ни правоохранители никогда не будут пугать списанием денег с личных счетов и, тем более, просить устанавливать какие-либо приложения на телефон, - рассказал «КП» - Хабаровск» врио замначальника УМВД России по Хабаровску Евгений Хохолков.

Полиция завела уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Сейчас проводятся оперативные мероприятия по установлению личностей причастных к преступлению

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