Лауреатами Всероссийского конкурса стали детсад и школа из Хабаровска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае в 10 раз проводят Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа России». Он нужен для того, чтобы повысить активность учебных заведений в развитии и внедрять в них практики инклюзивного общего и профессионального образования. На конкурс подали заявки 11 организаций из пяти районов края. В финал регионального этапа вышли два – школа «Успех» и детский сад №140 из Хабаровска.

Свою модель работы сотрудники школы прорабатывали несколько лет. В итоге решили сделать выбор на выстраивании полноценной работы со всеми участниками процесса. Ребенка и родителя все годы сопровождает одна команда специалистов: один учитель начальных классов или классный руководитель, один учитель-логопед, один педагог-психолог. За это время формируется доверие с родителями, более детально изучаются потребности и возможности ребенка, что приводит к более высоким результатам.

В школе работает психолого-педагогическая служба. В школе выстроена целая культурная система: тренинги, мастер-классы, выездные мероприятия, семинары и многое другое. Понять эффективность просто: достаточно посмотреть на заслуги ребят.

В детском саду №140 занимаются около 12 процентов ребят с ОВЗ. Главный вход здания обустроен для ребят перилами, кнопкой домофона, тактильной вывеской, электроприводным подъемником для колясочников и многим другим. В учреждении обучают детей по специальным адаптированным программам. Специалисты также используют су-джок-терапию - метод самооздоровления с помощью воздействия на активные точки, расположенные на кистях рук, специальными массажными шарами. Воспитатели проводят для ребят упражнения на ортопедическом стуле, фитбол-гимнастику, занятия с элементами хатха-йоги.

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