30-градусная жара ожидается в Хабаровском крае 16 августа Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В среду, 16 августа, Хабаровский край отдохнет от сильных ливней и дождей. Опасных метеоявлений синоптики на этот день не прогнозируют, хотя погода останется неустойчивой - кратковременные дожди все же пройдут.

В краевой столице существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит 17-19 градусов, днем поднимется до 27-29. Ветер восточный подует с силой 5-10 метров в секунду.

Кратковременные дожди пройдут на юге в некоторых районах. Ночью столбик термометра покажет от 17 до 22 градусов, днем поднимется до 25-30. Ветер восточный, до 10 метров в секунду.

В центре Хабаровского края тоже прогнозируют дожди продолжительностью до трех часов. Исключениями станут только три района, где никаких осадков не ожидается. Это Комсомольский, Амурский и Солнечный. Ночью атмосферный воздух прогреется до 21 градуса, днем максимальное значение достигнет 30 градусов. Ветер различных направлений до 10 метров в секунду.

На севере местами дождь, который продлится несколько часов. Ночью термометр покажет 12-18 градусов, днем - 18-30. Ветер в основном будет дуть с южных направлений с силой до 11 метров в секунду.

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