Приехали бороться с паводками, а столкнулись с огнем: хабаровские спасатели помогли потушить дом в Приморье

Пожарные из Хабаровска спасли дом от огня в Приморье Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Приморском крае сейчас работают хабаровские спасатели. Они приехали в соседний регион, чтобы помогать коллегам бороться с последствиями мощного паводка. В итоге им пришлось столкнуться не с водой, а с огнем.

Специалисты работали в приморском поселке Покровка. Военные спасательного центра - младший сержант Федор Губин и сержант Михаил Шангин - вместе со своим начальником Виктором Кошеваровым выехали к местному жителю-инвалиду по заявке - оказать адресную помощь. Вдруг заметили черный дым и, не думая, свернули к нему. Как оказалось, горела деревянная постройка в одном из частных дворов.

- Внутри бани был газовый баллон. Начальник караула сообщил по рации диспетчеру о возгорании. Спасатели, не растерявшись, взяв огнетушитель из машины и найдя все имеющиеся в округе первичные средства пожаротушения, как могли, старались остановить распространение пламени дальше до прибытия пожарных расчетов. Быстро к месту вызова подоспел пожарный караул 76-й пожарной части. С огнем справились оперативно. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Возможной причиной пожара мог стать электрический прибор, который был включен в розетку в бане. Остальные постройки удалось спасти от огня.

Сейчас сотрудники спасательного центра продолжают работать в Октябрьском районе и Уссурийском городском округе, помогая населению. Они доставляют гуманитарные грузы, помогают ликвидировать последствия наводнения и перевозят жителей там, где затопило дороги и не могут проехать автомобили. Работать в Приморье они будут до тех пор, пока обстановка не наладится.

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