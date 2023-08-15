С главой Солнечного района встретился губернатор Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В правительстве Хабаровского края прошла рабочая встреча губернатора Михаила Дегтярева и главы Солнечного района Татьяны Поваляевой. Они обсудили подготовку к отопительному сезону, текущую обстановку и инвестпривлекательность территории.

Глава района рассказала, что подготовка к зиме идет по графику. На это выделено больше 152 миллионов рублей. Среди основных работ - модернизация котельных, ремонт сетей и системы холодного водоснабжения. Сейчас идут работы в Березовом, Горном и поселке Амгунь. На обновление сетей в Тавлинке выделили 6,6 миллиона рублей.

Также проходят срочные работы. Например, в Амгуни восстановили изношенное здание котельной, куда потратили 30 миллионов рублей.

Поговорили и о состоянии экономики. В регионе растут собственные доходы, увеличивается доля экономически активных жителей - сейчас их 57 процентов от общего числа. В районе зарегистрировано больше 560 малых и средних бизнесов.

В прошлом году разработали документацию на ремонт трех школ и детского сада в Солнечном. В этом году в планах разработать смету на горинскую школу. Проект уже прошел конкурсный отбор, в следующем году на него выделят 135 миллионов рублей.

В этом году в Березовом заменили окна в детской школе искусств, в Хурмули капитально отремонтировали центр досуга. В следующем году отремонтируют школу искусств в Солнечном.

В районе действуют 32 ТОСа, в прошлом году 19 проектов получили поддержку в восемь миллионов рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.