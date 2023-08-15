Создавать условия для развития бизнеса поручил мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук побывал на Дальневосточном трубном заводе. Сейчас он единственный в ДФО, кто производит сварные стальные трубы до двух метров в диаметре.

Четыре года назад компания получила субсидию от администрации города в полтора миллиона рублей - на эти деньги закупили современное оборудование. Помимо этого, власти помогают оформлять документы. После закупки нового оборудования каждая труба проходит несколько этапов проверки качества: сначала внешний осмотр, а потом - неразрушающий контроль сварных соединений с помощью ультразвука.

- Я благодарен руководству завода за то, что организовали такое производство, которое необходимо Хабаровску. Крупные стальные трубы нужны и городскому «Водоканалу», и тепловым сетям. Такие предприятия мы поддерживали и всегда будем поддерживать. Создавать условия для развития бизнеса - это одно из приоритетных направлений работы администрации, - сказал Сергей Кравчук.

Кроме того, руководство завода приняло решение построить второй цех для производства изделий из металла. Сейчас в дополнительном помещении выпускают световые опоры, закладные детали, арматуру, кладочные сетки, литые сваи и другие конструкции.

Совсем скоро предприятие планирует использовать субсидию на возмещение затрат на электричество и расширять производство, увеличивая число рабочих мест.

Продукцию завода направляют во все регионы Дальнего Востока и изготавливают ее только из местного, российского сырья. В прошлом году на предприятии выпустили 100 миллионов изделий (1200-1300 тонн), в этом году в планах увеличить показатель на 30 миллионов.

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