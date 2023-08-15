Гуляли по мосту над железной дорогой: комсомольские инспекторы поймали детей в запрещенных местах

Детей в запрещенных местах поймали в Хабаровском крае Фото: Дальневосточная транспортная полиция

В Комсомольске-на-Амуре инспекторы транспортной полиции провели рейд на озере Мылки. Они обнаружили, что не все подростки соблюдают правила безопасности. Так, несколько девочек купалось в запрещенном для отдыха месте.

- Кроме этого, в ходе рейда стражами правопорядка выявлено пятеро пятиклассников, гуляющих с риском для жизни по мосту над железной дорогой, - рассказали в Дальневосточной транспортной полиции.

С каждым ребенком и их родителями полицейские пообщались и напомнили им о правилах безопасности на воде и железной дороге, рассказали о том, к каким трагическим случаям может это привести. Нередко в таких местах гибнут не только дети, но и взрослые. В это лето подобных случаев было немало, в том числе и среди подростков.

Родителей детей инспекторы полиции предупредили об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию.

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