Опасные арбузы нашли в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае проверили арбузы, которые выросли на полях района имени Лазо. Специалисты лаборатории провели исследования на нитраты, пестициды и другие вредные химические вещества и болезни.

- Проверка дала положительный результат на нитраты. При нормативном значении 60 миллиграммов на килограмм фактическое содержание химических веществ составило 165 миллиграммов, что не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Нитраты - это остатки «витаминной подкормки» ягод. И говорит это о том, что фермеры их не жалели, а это плохо. При соблюдении правил арбуз вбирает для себя только полезное количество удобрений и не вредит здоровью человека. В противном случае от большого числа нитратов можно запросто отравиться.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.