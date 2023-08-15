Пианист Борис Березовский впервые выступит в Хабаровске Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Хабаровске впервые пройдет концерт известного пианиста Бориса Березовского. Он покажет свое мастерство 24 сентября на сцене краевой филармонии во время фестиваля «Арсеньев LIVE». Дирижером станет Антон Шниткин.

Борис Березовский считается одним из самых популярных и востребованных артистов в мире. Его техника игры приводит в восторг как мастеров, так и простых любителей классической музыки.

- Сквозь текст мелодий величайших композиторов пианист транслирует свою любовь к искусству, к миру, к жизни, - сказали в правительстве Хабаровского края.

Маэстро исполнит для хабаровчан Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова. Кроме того, он сыграет во втором отделении семь пьес-транскрипций из балета «Ромео и Джульетта» и сонату Сергея Прокофьева. Начало запланировано на 17 часов.

Само шоу «Арсеньев LIVE» организуют 23 сентября на площади имени Ленина Хабаровска. Его посвятят 150-летию Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина.

К слову, Березовский - это фамилия матери пианиста. Первые семь лет своей жизни он носил фамилию отца - Эльяшберг, а первый свой концерт отыграл в пять лет... за пирожное.

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