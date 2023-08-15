Спасателем международного класса стал сотрудник МЧС Хабаровского края Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Иван Алехин - спасатель ПСО из села Ракитное. На днях он получил международную квалификацию. В прошлом году пожарный победил в финале Всероссийского конкурса «Лучший спасатель МЧС России». В этом году вместе с шестью специалистами из разных регионов России прошел обучение в Ногинске, в Подмосковье по специальной программе и сдал комплексный экзамен на самое высокое в спасательской иерархии звание.

- Главным испытанием для каждого, на мой взгляд, было оправдать доверие перед своими регионами и не подвести. Выполнить поставленные задачи в условиях, максимально приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям. Помогало взаимопонимание между участниками, взаимовыручка, знания, полученные в ходе учебы, и применение накопленного опыта, - рассказал Иван Алехин.

Спасатели международного класса считаются специалистами самого высокого уровня. Абы кто ими не становится. Это и психолог, и медик, и спасатель в одном лице. Нужно десять лет стажа, знание английского, высшее образование и владение минимум восемью рабочими специальностями. Также нужно знать теорию по спецдисциплинам и физические нормативы, на практике показать, как специалист руководит сложной спасательной операцией и расчетами при ликвидации последствий ЧС, а также показать психологические навыки при общении с пострадавшими в каких-либо бедствиях, защитить курсовую работу по инновационной теме. И, конечно же, продемонстрировать умения в оказании первой помощи.

Иван Алехин стал юбилейным, десятым в хабаровском МЧС спасателем международного класса. Всего в России таких специалистов не больше 200 человек.

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